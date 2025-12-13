Atalanta-Cagliari | orario probabili formazioni e dove vederla
L’Atalanta torna in campo oggi, sabato 13 dicembre, affrontando il Cagliari alla New Balance Arena. L’incontro, valido per la quindicesima giornata di Serie A, rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre. Ecco orario, probabili formazioni e le informazioni su come seguire la partita.
(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. Oggi, sabato 13 dicembre, i nerazzurri ospitano il Cagliari alla New Balance Arena in uno degli anticipi della quindicesima giornata di Serie A. La Dea, dodicesima a 16 punti, dopo il successo prestigioso in Champions contro il Chelsea va a caccia di un successo pesante per riavvicinarsi alla zona Europa. I tre punti peserebbero anche per i rossoblù, fermi ora a quota 14. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, in campo stasera alle 20:45: Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossonou; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Seriea24.it
Atalanta-Cagliari: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La Dea di Raffaele Palladino, in grande difficoltà in campionato, ospita nel 15° turno i sardi di Fabio Pisacane ... tuttosport.com
Atalanta-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla - Oggi, sabato 13 dicembre, i nerazzurri ospitano il Cagliari alla New Balance Arena in uno degli anticipi della quindicesima giornata di Serie A. msn.com
Atalanta-Cagliari, Parma-Lazio, Torino-Cremonese e Juve: le ultimissime x.com
Casteddu Online - Cagliari Online. . ATALANTA-CAGLIARI 2-1, doppietta di Scamacca che trafigge forse il miglior Cagliari della stagione- Non basta il secondo gol di Gaetano, annullato il pareggio di Luvumbo all'ultimo minuto- Un buon Cagliari ma arriva un' - facebook.com facebook
Atalanta 0-2 Cagliari | È un Cagliari da Champions! Atalanta senza reti | Serie A