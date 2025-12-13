Atalanta Cagliari LIVE 0-0 | inizia!

Segui live il match tra Atalanta e Cagliari, valido per la 15ª giornata di Serie A, in programma alla New Balance Arena di Bergamo. La partita, con inizio alle 20, offre aggiornamenti in tempo reale, sintesi, tabellino e cronaca per un confronto importante in questa fase del campionato.

Atalanta Cagliari: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match della New Balance Arena di Bergamo, valido per la 15a giornata di Serie A Alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo scende in campo Atalanta Cagliari, match valido per la 15ª giornata di Serie A 20252026.

Serie A: Atalanta-Cagliari DIRETTA e FOTO - Cagliari e Atalanta di fronte e Bergamo con il morale a mille: i rossoblù hanno battuto la Roma in campionato, i nerazzurri il Chelsea in Champions. ansa.it

Le scelte ufficiali di Palladino e Pisacane per il match tra Atalanta e Cagliari - facebook.com facebook

#Atalanta- #Cagliari, le formazioni ufficiali x.com

Atalanta Cagliari LIVE 0-0: inizia!

I guantoni di CAPRILE fermano Gasperini: Atalanta-Cagliari 0-0 | Serie A Enilive | DAZN

