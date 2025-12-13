Atalanta-Cagliari le formazioni ufficiali | Palladino conferma le scelte di Champions

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari, con i dettagli delle scelte di formazione di Palladino. L'Atalanta schiera un 3-4-3 con Carnesecchi in porta e un reparto offensivo composto da De Ketelaere, Scamacca e Lookman. La rosa di Cagliari si prepara alla sfida con le proprie individualità.

Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Ahanor, Zalewski, Musah, Pasalic, Brescianini, Samardzic, Maldini, Krstovic. Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane A disp. Ciocci, Radunovic, Pintus, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Prati, Rog, Liteta, Gaetano, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti. Arbitro: Di Marco (sez. di Roma) Gallery L’Atalanta presenta la maglia per il Christmas Match Sfoglia la Gallery > 11. Bergamonews.it

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Cagliari: la decisione su Lookman e Krstovic. Ok Zappacosta e Folorunsho - Tutto pronto allo stadio di Bergamo, teatro della sfida tra l'Atalanta e il Cagliari, gara ... fantamaster.it