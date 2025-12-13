Atalanta Cagliari finisce 2-1 Ecco come ha giocato Palestra

L'anticipo della 30ª giornata di Serie A tra Atalanta e Cagliari si conclude con il risultato di 2-1 in favore dei bergamaschi. Una vittoria significativa per la squadra di Gasperini, che ha conquistato tre punti fondamentali nel percorso verso obiettivi di classifica più ambiziosi. Di seguito, un'analisi dettagliata della partita e delle prestazioni dei protagonisti.

di Angelo Ciarletta Finisce con il risultato di 2-1 Atalanta Cagliari. Vittoria importante per la Dea. Vediamo però come ha giocato l’obiettivo di mercato interista Palestra. Si è giocato questa sera a Bergamo l’anticipo del sabato di Serie A. Tra Atalanta e Cagliari il match si è concluso con il risultato di 2-1. LE ULTIME SULL’INTER Decisiva una doppietta di Gianluca Scamacca, che vive un momento di forma eccellente. Nel mentre per i rossoblù aveva invece pareggiato Gaetano. In campo c’era anche l’obiettivo del mercato interista Marco Palestra. La sua è stata una prestazione di spinta e sacrificio, che gli è valso secondo molti esperti un 6. Internews24.com

