Assistente amministrativo che svolge incarico provvisorio di DSGA non può chiedere ruolo DSGA d’ufficio ma solo indennità economica

L'articolo analizza la posizione degli assistenti amministrativi che, pur svolgendo incarichi temporanei di DSGA, non possono richiedere il ruolo a tempo indeterminato, ma solo un'indennità economica. I ricorrenti cercano il riconoscimento di un rapporto stabile e il risarcimento per la violazione di accordi e differenze retributive, evidenziando le implicazioni delle norme contrattuali e delle mansioni svolte nel tempo.

Dei ricorrenti, inquadrati quali assistenti amministrativi, agivano per ottenere, in relazione alle mansioni svolte per molteplici anni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), il riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato nel profilo di DSGA e la conseguente ricostruzione della carriera nonché il diritto al risarcimento del danno per la violazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP del 1831999 e il pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori ai sensi dell’art. 69 del c.c.n.l. Scuola 19941997. L'articolo . Orizzontescuola.it Sono un B in un comune, converrebbe tentare il C come istruttore contabile amministrativo o non ne vale la pena, piuttosto meglio provare come assistente amministrativo inps? - facebook.com facebook

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO a Scuola: Stipendio, Cosa fa e Info sui Bandi

Video ASSISTENTE AMMINISTRATIVO a Scuola: Stipendio, Cosa fa e Info sui Bandi Video ASSISTENTE AMMINISTRATIVO a Scuola: Stipendio, Cosa fa e Info sui Bandi