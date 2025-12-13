Assisi registrato oggi il 40esimo concerto di Natale in basilica

Oggi, 13 dicembre, si è celebrato il 40° Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco ad Assisi. L'evento, impreziosito dalla partecipazione di Noemi, ha unito musica contemporanea e tradizionale, creando un'occasione unica di festa e spiritualità per tutti i presenti.

Si è tenuto oggi, 13 dicembre, il 40° Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco. La partecipazione di Noemi lo ha reso un’edizione speciale, per tutti, che ha unito brani del repertorio contemporaneo alla musica della tradizione natalizia. Il concerto sarà trasmesso il 25 dicembre alle. Perugiatoday.it Le foto del tradizionale concerto di Natale registrato oggi nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco di Assisi - facebook.com facebook