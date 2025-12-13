Assisi 40° Concerto di Natale nella Basilica Superiore di San Francesco

Sabato mattina ad Assisi si è tenuto il 40° Concerto di Natale nella Basilica Superiore di San Francesco, un evento tradizionale che ogni anno richiama numerosi visitatori e appassionati di musica sacra. Questa edizione ha confermato l'importanza della manifestazione nel calendario culturale e spirituale della città.

Sabato mattina si è svolto il 40° Concerto di Natale nella Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi. L’evento, ormai una tradizione consolidata, celebra la musica e lo spirito delle feste nel cuore della città. Nel parterre delle autorità era presente anche una rappresentanza dell’Università di Perugia, istituzione secolare da sempre presente in iniziative di alto valore come il Concerto di Natale. Il concerto sarà trasmesso il 25 dicembre su Rai Uno, subito dopo la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV, permettendo a tutti di vivere l’atmosfera natalizia anche da casa. Laprimapagina.it Registrato il concerto di Natale 2025 nella Basilica di San Francesco (foto e video) - Lo fa con un’edizione speciale, per tutti, che unirà alla musica della tradizione natalizia brani del repertorio contemporane ... assisinews.it

40 anni del Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco - La partecipazione di Noemi lo ha reso un’edizione speciale, per tutti, che ha unito brani del repertorio conte ... sanfrancescopatronoditalia.it

#Coro #USA e #Assisi uniscono voci in #concerto #gratuito #Basilica #coralw #cultura #DeHoogKliewer #gennaio #Hardy #ITALIA #musica #SiouxFalls #Spiritualità - facebook.com facebook

© Laprimapagina.it - Assisi, 40° Concerto di Natale nella Basilica Superiore di San Francesco

CONCERTO DI NATALE 2024. ASSISI (PG). (Basilica Superiore di SAN FRANCESCO), regia Claudio De Toma.

Video CONCERTO DI NATALE 2024. ASSISI (PG). (Basilica Superiore di SAN FRANCESCO), regia Claudio De Toma. Video CONCERTO DI NATALE 2024. ASSISI (PG). (Basilica Superiore di SAN FRANCESCO), regia Claudio De Toma.