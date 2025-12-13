Asset russi Salvini | Un azzardo bloccarli Il sì condizionato dell’Italia Mosca | Presto ritorsioni

L’Italia esprime un parere condizionato sulla possibilità di bloccare gli asset russi in Europa, evidenziando i rischi di un’azione considerata un azzardo da Salvini. Con oltre 210 miliardi di euro di asset confiscati, la disputa tra Roma e Mosca si inserisce nel contesto delle sanzioni europee legate al conflitto in Ucraina, con Mosca che minaccia ritorsioni.

Roma, 13 dicembre 2025 – Oltre 210 miliardi di euro di asset russi immobilizzati in Europa: titoli e fondi confiscati per esito delle sanzioni imposte a Mosca per la  guerra in Ucraina. Dopo anni di mozioni temporanee, ora gli asset sono congelati a tempo indefinito  e potrebbero essere usati per finanziare il “prestito di riparazione” da 90 miliardi per Kiev.  Lo hanno chiesto gli Usa e Bruxelles ha riposto approvando la mozione a maggioranza qualificata. Ungheria e Slovacchia contrarie, mentre l’Italia – insieme a Belgio, Malta e Bulgaria – è tra i Paesi che hanno preso posizione a favore della proposta statunitense, ma con un distinguo: un sì "condizionato” da un  documento interno  in cui chiede alla Commissione europea di trovare una soluzione alternativa. Quotidiano.net

