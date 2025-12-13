Asset russi Salvini | Un azzardo bloccarli Il sì condizionato dell’Italia Mosca | Presto ritorsioni

L’Italia esprime un parere condizionato sulla possibilità di bloccare gli asset russi in Europa, evidenziando i rischi di un’azione considerata un azzardo da Salvini. Con oltre 210 miliardi di euro di asset confiscati, la disputa tra Roma e Mosca si inserisce nel contesto delle sanzioni europee legate al conflitto in Ucraina, con Mosca che minaccia ritorsioni.

Roma, 13 dicembre 2025 – Oltre 210 miliardi di euro di asset russi immobilizzati in Europa: titoli e fondi confiscati per esito delle sanzioni imposte a Mosca per la guerra in Ucraina. Dopo anni di mozioni temporanee, ora gli asset sono congelati a tempo indefinito e potrebbero essere usati per finanziare il “prestito di riparazione” da 90 miliardi per Kiev. Lo hanno chiesto gli Usa e Bruxelles ha riposto approvando la mozione a maggioranza qualificata. Ungheria e Slovacchia contrarie, mentre l’Italia – insieme a Belgio, Malta e Bulgaria – è tra i Paesi che hanno preso posizione a favore della proposta statunitense, ma con un distinguo: un sì "condizionato” da un documento interno in cui chiede alla Commissione europea di trovare una soluzione alternativa. Quotidiano.net Asset russi, Salvini: “Un azzardo bloccarli, a Bruxelles scherzano col fuoco”. Il sì “condizionato” dell’Italia - Roma sostiene Belgio, Malta e Bulgaria sul bloccare l’utilizzo dei soldi di Mosca per finanziare il “prestito di riparazione “ per l’Ucraina. msn.com

Asset russi, Salvini: "L'Ue scherza col fuoco, non siamo in guerra con Mosca. Bene il governo italiano" - Personalmente lo ritengo un azzardo e un'imprudenza e bene ha fatto il governo italiano a mettere i puntini sulle i, perché appunto siamo in un libero mercato, non siamo in guerra contro la Russia": l ... affaritaliani.it

Dal Donbass al ruolo futuro dell'Ue (visto da Kiev e da Bruxelles) dagli asset russi al destino di Zelensky, la grande trattativa per arrivare a una tregua si è arenata su alcune questioni-chiave. Proviamo a entrare nel merito e a capire qual è la posta in gioco con - facebook.com facebook

Asset russi, sì al blocco senza limiti di tempo. @nicolaborzi x.com

© Quotidiano.net - Asset russi, Salvini: “Un azzardo bloccarli”. Il sì “condizionato” dell’Italia. Mosca: “Presto ritorsioni”

Ucraina, Salvini: Confiscare gli asset russi è un azzardo. L'Ue sta scherzando col fuoco

Video Ucraina, Salvini: Confiscare gli asset russi è un azzardo. L'Ue sta scherzando col fuoco Video Ucraina, Salvini: Confiscare gli asset russi è un azzardo. L'Ue sta scherzando col fuoco