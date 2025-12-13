Asset russi Salvini | Un azzardo bloccarli a Bruxelles scherzano col fuoco Il sì condizionato dell’Italia

Il blocco degli asset russi in Europa, pari a oltre 210 miliardi di euro, rappresenta una questione delicata e complessa. Mentre alcuni, come Salvini, avvertono dei rischi di un intervento troppo deciso, la situazione rimane al centro del dibattito tra le istituzioni europee e gli stati membri, con la questione delle sanzioni e delle conseguenze economiche ancora aperta.

Roma, 13 dicembre 2025 – Oltre 210 miliardi di euro di asset russi immobilizzati in Europa: titoli e fondi confiscati per esito delle sanzioni imposte a Mosca per la guerra in Ucraina. Dopo anni di mozioni temporanee, ora gli asset sono congelati a tempo indefinito e potrebbero essere usati pe r finanziare il “prestito di riparazione” da 90 miliardi per Kiev. Lo hanno chiesto gli Usa e Bruxelles ha riposto approvando la mozione a maggioranza qualificata. Ungheria e Slovacchia contrarie, mentre l’Italia – insieme a Belgio, Malta e Bulgaria – è tra i Paesi che hanno preso posizione a favore della proposta statunitense, ma con un distinguo: un sì "condizionato” da un documento interno in cui chiede alla Commissione europea di trovare una soluzione alternativa. Quotidiano.net Salvini: 'Sugli asset russi bene il governo, l'Ue scherza col fuoco' - Surreale che si decida chi compra La Stampa e La Repubblica' (ANSA) ... ansa.it

