Asset russi Mosca ‘banale latrocinio presto ritorsioni’
La portavoce del ministero degli esteri russo ha definito ''un vero e proprio banale ladrocinio'' il congelamento degli asset russi. Imolaoggi.it
Assett russi congelati, l'Italia: "Niente fughe in avanti". Mosca promette ritorsioni contro l'Ue - L'Italia sta sostenendo il Belgio nel dire 'no' al piano dell'Ue per utilizzare in favore dell'Ucraina 210 miliardi di euro di ... iltempo.it
L’Ue blinda gli asset russi congelati, Mosca prepara ritorsione legale: la nuova fase delle tensioni - L’UE ha concordato di bloccare 210 miliardi di euro di asset russi a tempo indeterminato per sostenere l’Ucraina. tag24.it
Fantomatici attacchi e asset russi: Nato e Ue le provano tutte per portarci in guerra - facebook.com facebook
Asset russi, sì al blocco senza limiti di tempo. @nicolaborzi x.com