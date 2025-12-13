Asset russi il sì condizionato dell’Italia Salvini | Un azzardo bloccarli Mosca | Presto ritorsioni

L’Italia si prepara a una decisione sul destino degli asset russi congelati in Europa, pari a oltre 210 miliardi di euro. Tra tensioni politiche e minacce di ritorsioni da parte di Mosca, il governo italiano valuta un sì “condizionato” alle misure, mentre le implicazioni geopolitiche si intensificano.

Roma, 13 dicembre 2025 – Oltre 210 miliardi di euro di asset russi immobilizzati in Europa: titoli e fondi confiscati per esito delle sanzioni imposte a Mosca per la guerra in Ucraina. Dopo anni di mozioni temporanee, ora gli asset sono congelati a tempo indefinito e potrebbero essere usati per finanziare il “prestito di riparazione” da 90 miliardi per Kiev. Lo hanno chiesto gli Usa e Bruxelles ha riposto approvando la mozione a maggioranza qualificata. Ungheria e Slovacchia contrarie, mentre l’Italia – insieme a Belgio, Malta e Bulgaria – è tra i Paesi che hanno preso posizione a favore della proposta statunitense, ma con un distinguo: un sì "condizionato” da un documento interno in cui chiede alla Commissione europea di trovare una soluzione alternativa. Quotidiano.net

