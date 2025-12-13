Asset russi Dombrovskis | servono per risarcire l’Ucraina

Dombrovskis sottolinea l'importanza degli asset russi come strumenti di risarcimento per l'Ucraina. I depositari centrali, come Euroclear, possono utilizzare asset immobilizzati in Europa per compensare sequestri e tutelare gli interessi delle parti coinvolte, garantendo così un meccanismo di risposta efficace alle controversie finanziarie legate ai sequestri di asset russi.

