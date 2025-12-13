Asset russi congelati Mosca | Presto risponderemo a mossa Ue Salvini | Bruxelles scherza con il fuoco

Mosca ha annunciato che adotterà misure di risposta al congelamento degli asset russi da parte dell'Unione Europea. La questione ha suscitato tensioni tra le parti, con il governo russo che promette azioni in conseguenza delle decisioni europee. La disputa evidenzia l'intensificarsi dello scontro economico e diplomatico tra Russia e UE.

(Adnkronos) – Mosca adotterà misure in risposta al congelamento dei beni da parte dell'Unione Europea. E' l'avvertimento, lanciato oggi, sabato 13 dicembre, dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. ''La nostra risposta sarà immediata. La Banca di Russia ha pubblicato una nota dettagliata sulla questione'' e ''misure concrete sono già in fase di attuazione", . Periodicodaily.com Asset russi congelati, Mosca: "Presto risponderemo a mossa Ue". Salvini: "L'Europa scherza con il fuoco" - E' l'avvertimento, lanciato oggi, sabato 13 dicembre, dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharov ... adnkronos.com

