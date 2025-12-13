Asset russi congelati Mosca minaccia | Presto ritorsione contro Ue A Kiev 1 mln di famiglie senza luce dopo i raid

Dopo il via libera al blocco indefinito degli asset russi, Mosca minaccia ritorsioni contro l’Unione Europea. La tensione si intensifica mentre a Kiev, un milione di famiglie rimangono senza luce a causa dei raid. La situazione rischia di compromettere ulteriormente i rapporti tra Bruxelles e Mosca, segnando un possibile punto di svolta nelle dinamiche geopolitiche.

All’indomani del via libera al blocco senza scadenza degli asset russi che rischia di tramutarsi in un punto senza ritorno nei rapporti tra Bruxelles e Mosca, la Russia batte il primo colpo. Una replica del Cremlino arriverà a stretto e giro, come reso noto dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall’agenzia . Ildifforme.it Assett russi congelati, l'Italia: "Niente fughe in avanti". Mosca promette ritorsioni contro l'Ue - L'Italia sta sostenendo il Belgio nel dire 'no' al piano dell'Ue per utilizzare in favore dell'Ucraina 210 miliardi di euro di ... iltempo.it

