Assemblea pro congresso Biffoni | Ospite a casa mia

L'assemblea pro congresso del Pd pratese si è svolta giovedì sera al circolo di Borgonuovo, con gli autoconvocati che hanno deciso all’unanimità di chiedere una assemblea plenaria degli iscritti per votare sulla proposta di un congresso anticipato. La discussione ha visto anche l’intervento di Biffoni, che si è rivolto ai presenti con un tono amichevole.

Gli autoconvocati del Pd pratese, riuniti giovedì sera al circolo di Borgonuovo, hanno deciso all’unanimità, "a norma di statuto", di chiedere la convocazione di una assemblea plenaria degli iscritti in cui votare sì o no al congresso anticipato. La richiesta è stata inviata al segretario pratese dem Marco Biagioni. La decisione dopo una lunga e partecipata assemblea terminata intorno a mezzanotte. Tanti gli interventi degli iscritti (presenza trasversale, sia del gruppo Schlein che riformisti) e interessante confronto. Al tavolo dell’assemblea coloro che hanno lanciato la richiesta, con 250 firme, del congresso tra cui Giosuè Prestanti, segretario dem di Carmignano e Lorenzo Leo della segretria dem. Lanazione.it Assemblea pro congresso. Biffoni: "Ospite a casa mia" - Gli autoconvocati a Borgonuovo lanciano la richiesta "secondo statuto". msn.com

