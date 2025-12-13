Assegno di Inclusione ADI | scopri la data del pagamento del mese di dicembre 2025

L'Assegno di Inclusione (ADI), introdotto nel gennaio 2024, rappresenta un aiuto economico e sociale per le famiglie in difficoltà. Con l'avvicinarsi di dicembre 2025, è importante conoscere la data di pagamento del mese per garantire un'adeguata pianificazione delle spese e beneficiare tempestivamente del sostegno offerto.

Assegno di Inclusione (ADI): scopri la data del pagamento di dicembre 2025. L' Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento.

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2025: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI e ISEE

