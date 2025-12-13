Asse Cgil-sinistra su Elkann | Libertà di stampa a rischio

L'asse tra Cgil e sinistra solleva preoccupazioni sulla libertà di stampa, accusando Elkann di minare il pluralismo e la trasparenza. Secondo i rappresentanti sindacali e politici, si tratta di un tentativo di compromettere l'indipendenza dei mezzi di comunicazione, mettendo a rischio un elemento fondamentale della democrazia e delle politiche industriali del paese.

«Quello che sta succedendo è un tentativo esplicito di mettere in discussione la libertà di stampa e la possibilità concreta di proseguire e di fare serie politiche industriali». Il segretario della Cgil Maurizio Landini non vedeva l’ora di buttarsi a capofitto sulla spinosa vendita del gruppo Gedi all’armatore greco Theodore Kyriakou. L’ennesimo pretesto utile per portare avanti la sua crociata contro il governo Meloni. Eh sì perché, nonostante l’esecutivo sia - ovviamente estraneo alla decisione di vendere il gruppo da parte di John Elkann, le invettive di Landini sono tutte per Meloni, rea di non bloccare la cessione dei giornali che da tre anni la attaccano con ogni pretesto: «Quelli che fanno i patrioti dove sono? Stanno difendendo chi? Difendono quelli che pagano le tasse e che tengono in piedi questo paese o difendono quelli che chiudono le aziende e investono da un’altra parte?». Liberoquotidiano.it

ECONOMIA - In seguito al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria abbiamo intervistato, nelle nostre pagine, Armando Generali (Fiom Cgil di Cremona), Monica Tonghini (FIM Cisl Asse del Po) e Germano Denti (Uil). #Economia #lavoro #MondoPadano L x.com

