Aspettando il Natale due pomeriggi di festa nel cuore di Gandino
In vista del Natale, Gandino si prepara a vivere due pomeriggi di festa nel suo centro storico. Tra scambi di auguri, musica, mercatini natalizi e attrazioni suggestive, l’evento animerà le strade, creando un’atmosfera di convivialità e magia in attesa delle festività.
Due pomeriggi di festa per animare l’attesa delle Feste, fra scambi augurali, musica, mercatini natalizi e suggestive attrazioni. Il borgo di Gandino si veste di luci e colori in vista del Natale grazie agli eventi organizzati da Comune, Pro Loco e associazione “I negozi per Gandino” con il patrocinio del Distretto “le Cinque terre della Val Gandino” e l’appoggio di gruppi e volontari locali. Sabato 13 dicembre, dalle 15 alle 18 fra Piazza Vittorio Veneto e Piazza Santa Croce è in programma il “Natale dei Bambini”. Ci sarà l’opportunità di cimentarsi in sfide mozzafiato con go kart a pedali, sostenere il “Mercato dei Bambini” proposto con giochi e creazioni proprie, apprezzare le esibizioni della Scuola Fuorididanza e disporre dei gonfiabili gratuiti. Bergamonews.it
Coro CAI, due concerti nella giornata di domenica - Questo il titolo dei due concerti del Coro CAI di Frosinone, in programma nella giornata di domenica 14 dicembre 2025. ciociariaoggi.it
'Aspettando Natale': nuova rassegna per famiglie a Minimal teatro - Una nuova rassegna teatrale dedicata alle famiglie, occasione per bambini e genitori di andare insieme a teatro. gonews.it
"ASPETTANDO NATALE… “ al PARCO D'ARTE PAZZAGLI a FIRENZE.Domenica 14 Dicembre, Ore 16 “MAGO ROBERT” per grandi e piccoli. Mago poliedrico per tutte le età…va dalle grandi illusioni al close-up, incantando il suo pubblico e ottenendo succ - facebook.com facebook
Preparando e aspettando #Natale. #Avvento x.com
🎄 Aspettando il Natale | Compilation Canzoni di Natale per Bambini | Coccole Sonore