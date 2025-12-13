Aspettando il Natale due pomeriggi di festa nel cuore di Gandino

In vista del Natale, Gandino si prepara a vivere due pomeriggi di festa nel suo centro storico. Tra scambi di auguri, musica, mercatini natalizi e attrazioni suggestive, l’evento animerà le strade, creando un’atmosfera di convivialità e magia in attesa delle festività.

Due pomeriggi di festa per animare l’attesa delle Feste, fra scambi augurali, musica, mercatini natalizi e suggestive attrazioni. Il borgo di Gandino si veste di luci e colori in vista del Natale grazie agli eventi organizzati da Comune, Pro Loco e associazione “I negozi per Gandino” con il patrocinio del Distretto “le Cinque terre della Val Gandino” e l’appoggio di gruppi e volontari locali. Sabato 13 dicembre, dalle 15 alle 18 fra Piazza Vittorio Veneto e Piazza Santa Croce è in programma il “Natale dei Bambini”. Ci sarà l’opportunità di cimentarsi in sfide mozzafiato con go kart a pedali, sostenere il “Mercato dei Bambini” proposto con giochi e creazioni proprie, apprezzare le esibizioni della Scuola Fuorididanza e disporre dei gonfiabili gratuiti. Bergamonews.it

