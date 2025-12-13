Ascolti tv vince ‘The Voice Senior’ su Rai1

Nella serata del 12 dicembre, Rai1 ha conquistato il prime time con la vittoria di ‘The Voice Senior’, condotto da Antonella Clerici. Il talent show dedicato ai cantanti over 60 ha ottenuto ascolti record, confermando il suo successo e l'apprezzamento del pubblico.

(Adnkronos) – Il talent show ‘The Voice Senior’ condotto da Antonella Clerici, in onda ieri sera 12 dicembre su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.248.000 spettatori, pari al 23% di share. Medaglia d’argento per Canale 5 che con ‘Io Sono Farah’ ha conquistato 1.598.000 spettatori, pari al 12% di share mentre ‘Quarto . Ildifforme.it Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio - Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la serie L'altro ispettore con Alessio Vassallo conquistare una media di ... iltempo.it

