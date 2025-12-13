Ascolti TV | Venerdì 12 Dicembre 2025

Venerdì 12 dicembre 2025, la programmazione televisiva ha visto protagonisti vari spettacoli e eventi. Tra questi, su Rai1, si è distinto

Nella serata di ieri, venerdì 12 dicembre 2025, su Rai1 The Voice Senior ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Operation Napoleon intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Quantum of Solace ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna. Davidemaggio.it

Ascolti TV 12 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah, Affari tuoi sfida La ruota della fortuna - In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. fanpage.it