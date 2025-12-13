Ascolti TV | Venerdì 12 Dicembre 2025 | The Voice Senior guida la serata con il 23%
Venerdì 12 dicembre 2025, la serata televisiva è stata dominata da Rai1 con il successo di The Voice Senior, che ha raggiunto il il 23% di share. Tra i programmi più seguiti in prime time anche Io Sono Farah, confermando la forte attrattiva dei contenuti di intrattenimento e talent.
Prime time: The Voice Senior e Io Sono Farah tra i più seguiti. Nella serata di ieri, venerdì 12 dicembre 2025, Rai1 ha conquistato il pubblico con The Voice Senior, seguito da 3.248.000 spettatori e uno share del 23%. Su Canale5, il film Io Sono Farah ha ottenuto 1.598.000 spettatori con il 12% di share, mentre Rai2 con Operation Napoleon ha intrattenuto 631.000 spettatori ( 3,8% ). Su Italia1, Le Iene – La Cura ha mantenuto alta l’attenzione con 688.000 spettatori ( 5,9% ), mentre FarWest su Rai3 ha totalizzato 404.000 spettatori ( 2,7% ). Su Rete4, Quarto Grado ha raggiunto 1.110.000 spettatori ( 8,8% ), e su La7, Propaganda Live ha raccolto 823. Tivvusia.com
Ascolti TV 12 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah, Affari tuoi sfida La ruota della fortuna - In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. fanpage.it
SUL NOVE GRAN FINALE DI STAGIONE PER “FRATELLI DI CROZZA” La stagione di “FRATELLI DI CROZZA” giunge al termine, dopo il grande successo di ascolti e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera. MAURIZIO CRO - facebook.com facebook
The Voice Senior domina gli ascolti: Antonella Clerici regina del venerdì sera su Rai 1 #thhevoicesenior @antoclerici blogsocialtv.com/the-voice-seni… via @BlogSocialTv1 x.com