Ascolti TV | Venerdì 12 Dicembre 2025 | The Voice Senior guida la serata con il 23%

Venerdì 12 dicembre 2025, la serata televisiva è stata dominata da Rai1 con il successo di The Voice Senior, che ha raggiunto il il 23% di share. Tra i programmi più seguiti in prime time anche Io Sono Farah, confermando la forte attrattiva dei contenuti di intrattenimento e talent.

Prime time: The Voice Senior e Io Sono Farah tra i più seguiti. Nella serata di ieri, venerdì 12 dicembre 2025, Rai1 ha conquistato il pubblico con The Voice Senior, seguito da 3.248.000 spettatori e uno share del 23%. Su Canale5, il film Io Sono Farah ha ottenuto 1.598.000 spettatori con il 12% di share, mentre Rai2 con Operation Napoleon ha intrattenuto 631.000 spettatori ( 3,8% ). Su Italia1, Le Iene – La Cura ha mantenuto alta l’attenzione con 688.000 spettatori ( 5,9% ), mentre FarWest su Rai3 ha totalizzato 404.000 spettatori ( 2,7% ). Su Rete4, Quarto Grado ha raggiunto 1.110.000 spettatori ( 8,8% ), e su La7, Propaganda Live ha raccolto 823. Tivvusia.com

