Ascolti TV | Venerdì 12 Dicembre 2025 The Voice Senior domina 23% solo il 12% per Io Sono Farah

Venerdì 12 dicembre 2025, la serata televisiva è stata dominata da The Voice Senior, che ha raggiunto il 23% di share con oltre 3 milioni di spettatori. Sul fronte delle altre trasmissioni, Io Sono Farah ha registrato un audience più contenuta, pari al 12%. Ecco i dati principali del prime time televisivo di ieri.

Nella serata di ieri, venerdì 12 dicembre 2025, su Rai1 The Voice Senior ha interessato 3.248.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.598.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 Operation Napoleon intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Quantum of Solace ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna. Davidemaggio.it Ascolti TV 12 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah, Affari tuoi sfida La ruota della fortuna - In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. fanpage.it

SUL NOVE GRAN FINALE DI STAGIONE PER “FRATELLI DI CROZZA” La stagione di “FRATELLI DI CROZZA” giunge al termine, dopo il grande successo di ascolti e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera. MAURIZIO CRO - facebook.com facebook

The Voice Senior domina gli ascolti: Antonella Clerici regina del venerdì sera su Rai 1 #thhevoicesenior @antoclerici blogsocialtv.com/the-voice-seni… via @BlogSocialTv1 x.com

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 12 Dicembre 2025. The Voice Senior domina (23%), solo il 12% per Io Sono Farah