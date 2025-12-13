Ascolti TV | Venerdì 12 Dicembre 2025 The Voice Senior domina 23% solo il 12% per Io Sono Farah

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre 2025, la serata televisiva è stata dominata da The Voice Senior, che ha raggiunto il 23% di share con oltre 3 milioni di spettatori. Sul fronte delle altre trasmissioni, Io Sono Farah ha registrato un audience più contenuta, pari al 12%. Ecco i dati principali del prime time televisivo di ieri.

Nella serata di ieri, venerdì 12 dicembre 2025, su Rai1 The Voice Senior  ha interessato 3.248.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5  Io Sono Farah ha conquistato 1.598.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2  Operation Napoleon  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Le Iene presentano: La Cura  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  FarWest  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarto Grado  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Propaganda Live  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Quantum of Solace  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Fratelli di Crozza raduna. Davidemaggio.it

ascolti tv venerd236 12Ascolti TV 12 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah, Affari tuoi sfida La ruota della fortuna - In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. fanpage.it

ascolti tv venerd236 12 dicembre 2025 the voice senior domina 23 solo il 12 per io sono farah

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 12 Dicembre 2025. The Voice Senior domina (23%), solo il 12% per Io Sono Farah