ascolti tv del 12 dicembre antonella clerici al top per affari tuoi poche speranze

Il 12 dicembre, il panorama televisivo si concentra su Antonella Clerici, protagonista assoluta della serata con la conduzione di The Voice Senior su Rai 1. La sua performance ha riscosso grande successo, mentre per Affari Tuoi le aspettative sono risultate deludenti. Un venerdì sera che ha confermato l'appeal della conduttrice e la competitività delle trasmissioni in prima serata.

Il venerdì sera televisivo ha solo una grande protagonista, Antonella Clerici, che su Rai 1 ha condotto The Voice Senior. Come di consueto Canale 5 ha risposto con una nuova puntata della fiction turca, I o sono Farah. Il resto della programmazione ha visto l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato delle ultime vicende relative al caso di Garlasco, ma anche di Liliana Resinovich. Su Italia 1 è andato in onda Le iene presentano: la cura. Rai 2 ha proposto Operation Napoleon e Rai 3 Farwest. Su La7 Nicola Pievani era ospite a Propaganda Live. Per quanto riguarda il prime time sembra non ci sia altro da fare che constatare come Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna sia il protagonista indiscusso, un vero e proprio fenomeno degli ascolti tv. Dilei.it

