Ascolti tv | Clerici leader incontrastata Quarto Grado sul podio dei più visti

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1The Voice Senior condotto da Antonella Clerici conquistare una media di 3.284.000 spettatori pari al 23.0% di share, vincendo nettamente la serata. Su Canale5 la serie turca Io sono Farah sigla invece una media di 1.598.000 spettatori pari al 12.0.%. Su Rai2, il film Operation Napoleon totalizza una media di 631.000 individui all'ascolto pari al 3.8% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 2.7% pari a una media di 404.000 teste. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1. Iltempo.it Ascolti tv: Clerici leader incontrastata, Quarto Grado sul podio dei più visti - Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1The Voice Senior condotto da Antonella Clerici conquistare una media di ... iltempo.it

