Ascolti TV 13 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 13 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 13 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 13 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 ha risposto con Il Volo – Tutti Per Uno – Viaggio Nel Tempo. Italia 1 ha offerto IF – Gli Amici Immaginari, e La7 e NOVE hanno invece proposto talk e approfondimento con In altre parole e Accordi & Disaccordi. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Atomheartmagazine.com

