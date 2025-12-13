Ascolti TV 13 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di sabato 13 dicembre 2025, fornendo un quadro dettagliato degli ascolti televisivi e delle preferenze del pubblico durante questa giornata.
Ascolti TV 13 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 13 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 13 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 ha risposto con Il Volo – Tutti Per Uno – Viaggio Nel Tempo. Italia 1 ha offerto IF – Gli Amici Immaginari, e La7 e NOVE hanno invece proposto talk e approfondimento con In altre parole e Accordi & Disaccordi. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Atomheartmagazine.com
Ascolti tv ieri (12 dicembre): Antonella Clerici raddoppia contro la soap Io sono Farah - Una nuova serata di numeri che racconta equilibri ormai chiari tra le reti principali, e un distacco sempre più netto tra Rai 1 e la rivale Canale 5. libero.it
Ascolti Tv, la semifinale di Voice Senior 2025 senza rivali: Io sono Farah rimane distante, Quarto Grado tenta l’assalto - Su Rete 4 il consueto appuntamento con la cronaca nera di Quarto grado ha fatto registrare una media di 1. affaritaliani.it
?? Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di venerdì 12 dicembre 2025: i dati Auditel ?? - facebook.com facebook
ASCOLTI TV INTEGRALI - TUTTE LE RETI GENERALISTE SONO ONLINE! SOLO SU BLOGSOCIALTV. #AscoltiTv #BlogSocialTv #share. Ascolti TV completi del 11 dicembre 2025: dati di tutte le reti e fasce blogsocialtv.com/ascolti-tv-com… via @BlogSocialT x.com
Ascolti tv 13 dicembre 2020: d’Urso perde contro Fazio e film Rai1, i dati