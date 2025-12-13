ASCOLTI TV 12 DICEMBRE 2025 | THE VOICE SENIOR IO SONO FARAH QUARTO GRADO PROPAGANDA LIVE

Gli ascolti TV di venerdì 12 dicembre 2025 comprendono la semifinale di “The Voice Senior” e un nuovo episodio di “Io Sono Farah,” insieme a “Quarto Grado” e “Propaganda Live,” offrendo una panoramica delle preferenze del pubblico televisivo nella serata di venerdì.

ASCOLTI TV 12 DICEMBRE 2025 • VENERDÌ •. Gli ascolti tv di venerdì 12 dicembre 2025 con la semifinale di “The Voice Senior” ed un nuovo episodio di “Io Sono Farah”. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x The Voice Senior – x TC – x G – x O – x The Voice Senior – x Tv7 + L’Eredità – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x + x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Io sono Farah – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x + x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x La Forza di Una Donna – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota – x La Ruota della Fortuna – x Io Sono Farah – x TC – x G – x O – x Io Sono Farah – x Tg5 + Brillan Minds – x + x Un Ciclone in Convento – x La Porta Magica – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Sci Alpino – x I Fatti Vostri Speciale – x + x Tg2 – x Tg2 Eat Parade – x Tg2 Sì, Viaggiare – x Inganno dal Passato – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Concerto Natale Papa Leone XIV – x Tg Sport + 9-1-1 – x + x Tg2 – x Tg2 Post – x Operation Napoleon – x Operation Napoleon – x Valerian e la Città dei Mille Pianeti – x Magnum P. Bubinoblog

