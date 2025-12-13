Ascolti tv 12 dicembre 2025 | The Voice Senior Io sono Farah Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Gli ascolti tv del 12 dicembre 2025 vedono una sfida tra Rai1 e Canale 5, con programmi di grande interesse come “The Voice Senior” e “Io sono Farah”. Ecco i dati Auditel della serata, che rivelano le preferenze del pubblico tra intrattenimento musicale e storie di vita.

Ascolti tv di venerdì 12 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ The Voice Senior ” contro “ Io sono Farah “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 12 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Io sono Farah. Auditel ieri sera, 12 dicembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto? Rai1: The Voice Senior, la nuova puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 0. Superguidatv.it

Ascolti TV 12 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah, Affari tuoi sfida La ruota della fortuna - In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. fanpage.it