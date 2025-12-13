Arrivano le feste | le due sorelle non litigano più

Al Teatro Cavallerizza, domani alle 16, spazio al teatro per bambini e famiglie con " Il dolce Natale ", produzione Arte Vox Teatro con Paola Palmieri e Ilenia Veronica Raimo, per un testo scritto e diretto da Anna Maini. Tiziana e Luciana sono due sorelle. E come tutte le sorelle. litigano sempre. Non serve un vero motivo, basta un futile pretesto per attaccare briga e farsi i dispetti. Ma Tiziana e Luciana hanno anche una sorella maggiore, che ammirano, che stimano, che amano e invidiano moltissimo. Infatti tra loro c’è una furiosa competizione per attirare la sua attenzione e per guadagnarsi un posto nel suo cuore. Ilrestodelcarlino.it

