Arrivano in auto e sparano contro i buttafuori del Tocqueville a Milano | arrestati due giovani

Venerdì notte a Milano, due giovani di 20 e 22 anni sono stati arrestati dai Carabinieri dopo aver sparato contro i buttafuori e la discoteca Tocqueville, in corso Como. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario a seguito di un episodio di violenza scaturito, sembra, da una rissa pregressa.

Arrivano in auto per “vendicarsi” di una rissa e sparano contro la discoteca e i buttafuor i. Venerdì notte a Milano, un 20enne e un 22enne sono stati arrestati dai Carabinieri, dopo aver esploso dei colpi d’arma da fuoco davanti alla discoteca Tocqueville e ai buttafuori presenti all’ingresso del locale di corso Como, una delle zone più frequentate della movida milanese. Le auto della radiomobile sono intervenute alle 3.45 in via Tocqueville dove due persone a bordo di un’auto senza targa hanno sparato alcuni colpi senza colpire nessuno. Dei due, il 22enne avrebbe dei precedenti per furto e stupefacenti, mentre il 20enne sarebbe incensurato. Ilfattoquotidiano.it

Milano, arrivano in auto davanti alla discoteca Tocqueville e sparano verso i buttafuori all'ingresso: due arrestati - L’arma usata è una pistola, sequestrata insieme a 50 grammi di hashish nascosti all’interno dell’abitacolo. milano.corriere.it