Arrivano conferme per Milton Pereyra al Napoli a parametro zero

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milton Pereyra, talento argentino del Boca Juniors, si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Napoli. La trattativa, ormai alle fasi finali, si concretizza con un trasferimento a parametro zero, rafforzando il reparto offensivo dei partenopei e suscitando entusiasmo tra i tifosi azzurri.

