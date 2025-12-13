Arrivano conferme per Milton Pereyra al Napoli a parametro zero
Milton Pereyra, talento argentino del Boca Juniors, si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Napoli. La trattativa, ormai alle fasi finali, si concretizza con un trasferimento a parametro zero, rafforzando il reparto offensivo dei partenopei e suscitando entusiasmo tra i tifosi azzurri.
Il talento argentino vicino all’arrivo in maglia azzurra. Sembra sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli l’attaccante argentino del Boca Juniors Milton Pereyra. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net
Arrivano conferme per Milton Pereyra al Napoli a parametro zero - Sembra sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli l'attaccante argentino del Boca Juniors ... forzazzurri.net
Colpo in prospettiva del Napoli: strappato il giovane Milton Pereyra al Boca Juniors - Dall'Argentina arrivano conferme su un colpo in prospettiva del club azzurro: si tratta di Milton Pereyra, attaccante classe 2008 in forza al Boca Juniors. msn.com
Arrivano ulteriori conferme su quello che sarà il design della maglia home dell' #Inter per la stagione 2026/27. La nuova maglia casalinga sarà disponibile a partire da maggio 2026. ? @Footy_Headlines x.com
STADIO DELLA ROMA: arrivano conferme, il progetto definitivo sarà presentato il prossimo 16 dicembre. #ASRoma #StadiodellaRoma ?? - facebook.com facebook