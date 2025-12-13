Arriva l' adesivo a forma di quadrifoglio sull' auto | ecco che cosa significa

In Italia debutta l'adesivo a forma di quadrifoglio, ispirato a una pratica giapponese, pensato per tutelare gli anziani alla guida. Questo semplice segnale visivo permette di avvisare gli altri automobilisti che il conducente ha oltre 70 anni, favorendo maggior pazienza e attenzione sulla strada. Una misura che mira a migliorare la sicurezza e la convivenza tra tutti gli utenti della strada.

In Italia arriva una pratica adottata in Giappone e mirata a tutelare gli anziani, nello specifico gli over-70 alla guida di un'auto: si tratta di un adesivo da applicare alla vettura allo scopo di segnalare agli altri automobilisti che chi si trova al volante ha raggiunto una certa età e bisogna prestare pazienza. La novità a Nichelino (Torino), che ha deciso di schierarsi dalla parte degli anziani. Ispirandosi a questa idea giapponese, il Comune ha deciso di introdurre questa tutela. A breve, dunque, si vedranno delle auto munite di adesivo che rappresenta un quadrifoglio colorato. Si tratta del Koreisha mark, che in città come Tokyo indica che la vettura è guidata da un over-70. Ilgiornale.it Arriva l'adesivo a forma di quadrifoglio sull'auto: ecco che cosa significa - In Italia arriva una pratica adottata in Giappone e mirata a tutelare gli anziani, nello specifico gli over- ilgiornale.it

