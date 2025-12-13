Arriva il fondo green per l’autotrasporto e Confartigianato esulta

Il decreto interministeriale pubblicato il 11 dicembre nella Gazzetta Ufficiale istituisce un fondo da 590 milioni di euro destinato al rinnovo ecologico del parco veicolare dell’autotrasporto merci. Firmato dai ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, rappresenta un investimento significativo nel settore, con grande soddisfazione da parte di Confartigianato.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre il decreto interministeriale, firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che istituisce un fondo strutturale da 590 milioni di euro per il rinnovo ecologico del parco veicolare dell’autotrasporto merci. Atteso da mesi dalle imprese, il provvedimento rappresenta il primo intervento pluriennale organico dedicato alla decarbonizzazione del settore e la sua attuazione sarà al centro della riunione con le associazioni degli autotrasportatori convocata dal ministero dei Trasporti per il 16 dicembre, un passaggio decisivo per trasformare lo stanziamento in misure concrete e tempestive. Ilfoglio.it

