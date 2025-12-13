arriva a monza la geze christmas run e la cascina san fedele diventa un villaggio natalizio

Torna a Monza la Geze Christmas Run, una corsa natalizia che unisce solidarietà, spirito di comunità e sport. Dopo il successo dello scorso anno con oltre 1.500 partecipanti, l'evento si svolgerà il 14 dicembre e trasformerà la Cascina San Fedele in un vivace villaggio natalizio, offrendo due percorsi pensati per runner, appassionati e famiglie.

Dopo il grande successo della passata edizione che ha registrato il sold out con oltre millecinquecento partecipanti, torna domani, 14 dicembre, la Geze Monza Christmas Run, corsa natalizia solidarietà, spirito di comunità e sport, pensata per runner, appassionati e famiglie e con due percorsi. Monzatoday.it

GEZE Monza Christmas Run, di corsa verso le Feste - Sport, solidarietà e spirito natalizio per una domenica multitasking ambientata in una delle aree verdi più estese, godibili e attrezzate d'Italia e d'Europa. sportmediaset.mediaset.it