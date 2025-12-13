Arresti cardiaci in montagna dalla Regione 72 nuovi defibrillatori | nove sono nel Vco

La Regione Piemonte ha approvato l’installazione di 72 defibrillatori semiautomatici e automatici nelle aree montane, tra cui nove nel Vco, per migliorare la sicurezza durante le attività all’aperto. L’iniziativa comprende anche la formazione di 61 gestori e responsabili delle strutture, rafforzando la prevenzione e la risposta agli arresti cardiaci in montagna.

La Regione Piemonte ha approvato l’assegnazione di 72 defibrillatori semiautomatici e automatici, i Dae, ai rifugi alpini ed escursionistici del territorio montano piemontese, accompagnata dalla formazione di 61 gestori e responsabili delle strutture.Si tratta di uno dei più significativi. Novaratoday.it Arresti cardiaci in montagna, dalla Regione 72 nuovi defibrillatori: nove sono nel Vco - Quattro a Formazza: rifugio Eugenio Margarolo, 2. novaratoday.it Dalla Regione 72 defibrillatori per i rifugi di montagna - L’assessore Gallo: “Un investimento che protegge chi vive e frequenta la montagna: sicurezza, prevenzione e responsabilità” ... targatocn.it

