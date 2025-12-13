Arrestato su mandato degli Usa | Ai domiciliari la Cina lo farà fuggire E i giudici | Nuove prove fumose

Un arresto su mandato degli Stati Uniti ha suscitato dubbi tra i giudici, che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità di fuga di Zewei Xu se fosse messo agli arresti domiciliari. Le nuove prove, considerate fumose, rafforzano la preoccupazione che il governo cinese possa tentare di farlo fuggire, alimentando tensioni tra i due paesi.

Ci sarebbero "ulteriori prove che sostengono le nostre preoccupazioni" sul fatto che Zewei Xu, se passasse dal carcere ai domiciliari, "potrebbe avere l’opportunità di fuggire", perché "il governo della Repubblica Popolare cinese cerca spesso di ottenere il rilascio dei propri cittadini". E "ci sono stati anche due recenti tentativi di influenzare i giornalisti italiani affinché scrivessero articoli favorevoli a sostegno del caso Xu". Lo ho scritto una funzionaria dell’ambasciata Usa a Roma in una nota trasmessa al Ministero della Giustizia e finita ieri agli atti del procedimento, davanti alla Corte d’Appello, sulla vicenda, ancora pendente, del cinese 33enne arrestato il 3 luglio dalla Polizia a Malpensa su mandato degli Stati Uniti, che ne chiedono l’estradizione accusandolo di essere una "spia". Ilgiorno.it

