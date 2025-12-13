Arrestato il delivery della droga | consegnava cocaina a domicilio in mezza provincia

Un uomo è stato arrestato per aver gestito un servizio di consegna di droga a domicilio nella provincia di Como. La sua attività si svolgeva tra le zone di Erbese, Canturino e Olgiatese, dove consegnava cocaina direttamente ai clienti. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato alla sua cattura, smantellando un'organizzazione criminale attiva nella distribuzione di sostanze stupefacenti.

Mariano Comense (Como), 13 dicembre 2025 – Era il pony express della droga. La consegnava a domicilio tra Erbese, Canturino e Olgiatese. A occuparsi del delivery della droga era un marocchino di 29 anni senza fissa dimora che abita nella zona di Seregno. Ha un permesso di soggiorno, ma spagnolo. L’indagine. Lo hanno arrestato gli agenti della Mobile di Como dopo averlo tenuto d'occhio per tutto il giorno, dopo aver verificato diverse segnalazioni sul suo conto. Per l'intera giornata ha girato per mezza provincia di Como al volante di un'auto nuova a noleggio. Ha consegnato soprattutto cocaina, direttamente a casa dei suoi clienti. Ilgiorno.it

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Minturno hanno arrestato un uomo di 63 anni del posto già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione dell'ordine di applicazione della misura della detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubbl