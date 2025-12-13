Arrestati a Fidenza e portati in carcere | ordine di carcerazione per un 65enne e un 31enne

Nella cittadina di Fidenza, i carabinieri hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di un 65enne e un 31enne, rispettivamente. Gli interventi sono stati tempestivi e mirati, portando alla cattura dei soggetti e alla loro successiva traduzione in carcere. L'operazione rientra in un più ampio impegno delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza sul territorio.

Eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Fidenza due ordini di carcerazione. I militari, con tempestività, hanno dato esecuzione ai provvedimenti restrittivi emessi dalle competenti autorità giudiziarie nei confronti di due cittadini italiani residenti nella cittadina borghigiana: si tratta di. Parmatoday.it Fidenza, 31enne e 65enne italiani arrestati e portati in carcere - L'impegno costante dei Carabinieri della Compagnia di Fidenza nel garantire la sicurezza e l'applicazione della legge sul territorio ha portato, nei giorni scorsi, all'esecuzione di due distinte ordin ... gazzettadiparma.it

Presa "primula rossa" condannata per furto e ricercata da 7 anni: fermata in via Ferrarini su un'auto insieme a un uomo. 44enne arrestata e portata in carcere - La 44enne era stata condannata, a seguito di una sentenza passata in giudicato, alla pena complessiva di 1 anno, 5 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 300 euro, per un f ... gazzettadiparma.it

Xmas Run di solidarietà: domenica 14 dicembre al Fidenza Shopping Park. #Natale #FidenzaShoppingPark #XmasRun2025 #CooperativaSocialeArcobaleno #ParmaMarathon - facebook.com facebook

15 giugno 2022 - Trani: carcere, sospesi due agenti della Polizia Penitenziaria

Video 15 giugno 2022 - Trani: carcere, sospesi due agenti della Polizia Penitenziaria Video 15 giugno 2022 - Trani: carcere, sospesi due agenti della Polizia Penitenziaria