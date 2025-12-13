Arrestata in Iran la Nobel per la Pace Narges Mohammadi
Narges Mohammadi, attivista iraniana e premio Nobel per la Pace, è stata arrestata a Mashhad dopo aver parlato pubblicamente. La sua detenzione riaccende le tensioni in Iran, dove continua a sfidare il regime degli ayatollah, ribadendo il suo impegno per i diritti umani e la libertà di espressione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Arrestata dopo aver parlato in pubblico a Mashhad. Si sono riaperte le porte del carcere per Narges Mohammadi, attivista iraniana e premio Nobel per la Pace, tornata a sfidare apertamente il regime degli ayatollah. La 53enne, riconoscibile per la sua chioma nera lasciata scoperta, è stata arrestata dopo aver preso la parola durante una cerimonia commemorativa dedicata a un avvocato per i diritti umani morto in circostanze controverse. Secondo diverse testimonianze, la polizia l’avrebbe fermata con violenza, colpendola prima di condurla via. Chi era Khosrow Alikordi e perché la sua morte solleva dubbi. Dayitalianews.com
