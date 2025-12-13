Arianna Meloni ad Atreju | Non ho mai insultato gli avversari politici sui social – Il video
Arianna Meloni, ospite ad Atreju, sottolinea di non aver mai insultato avversari politici sui social durante i suoi 30 anni di attività politica. In un video pubblicato dall'Agenzia Vista, la politica evidenzia il suo impegno nel mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti di chi pensa diversamente.
(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Ho fatto una riflessione, voi lo sapete io faccio politica da 30 anni, io non sono mai andata su una pagina a insultare un personaggio politico che la pensa diversamente da me, non mi è mai capitato. Forse mi è capitato di rispondere qualche volta a qualche insulto davvero molto violento su mia sorella, poi ho smesso di fare anche quello. Adesso mi difendo non guardando, non leggendo", così Arianna Meloni ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online
Arianna Meloni ad Atreju: Non ho mai insultato gli avversari politici sui social - "Ho fatto una riflessione, voi lo sapete io faccio politica da 30 anni, io non sono mai andata su una pagina a insultare un personaggio politico che la pensa diversamente da me, non mi è mai capitato. ilgiornale.it
Bova e Arianna ad Atreju ma la star è mamma Meloni: “Volevo mia figlia Papa” - L’incontro tra l’attore e la capo segreteria di FdI “Dopo quell’audio mi sono sentito solo. repubblica.it
La madre di Giorgia e Arianna Meloni rivendica il matriarcato familiare e difende le figlie tra politica, affetti e falsi miti - facebook.com facebook
Anna Paratore, madre di Giorgia e Arianna Meloni, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in occasione della sua presenza ad #Atreju x.com
Atreju, lo sfogo di Raoul Bova: «Massacrato per aver detto occhi spaccanti. Mi sono sentito solo»