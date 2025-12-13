Arianna Meloni ad Atreju | Non ho mai insultato gli avversari politici sui social – Il video

Arianna Meloni, ospite ad Atreju, sottolinea di non aver mai insultato avversari politici sui social durante i suoi 30 anni di attività politica. In un video pubblicato dall'Agenzia Vista, la politica evidenzia il suo impegno nel mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti di chi pensa diversamente.

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 "Ho fatto una riflessione, voi lo sapete io faccio politica da 30 anni, io non sono mai andata su una pagina a insultare un personaggio politico che la pensa diversamente da me, non mi è mai capitato. Forse mi è capitato di rispondere qualche volta a qualche insulto davvero molto violento su mia sorella, poi ho smesso di fare anche quello. Adesso mi difendo non guardando, non leggendo", così Arianna Meloni ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

