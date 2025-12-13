Ariana Grande la famiglia lancia l’allarme | la star di Wicked soffre di ansia

Ariana Grande sta affrontando momenti di difficoltà legati all'ansia, secondo quanto rivelato dalla sua famiglia. I familiari le consigliano di prendersi una pausa e di concentrarsi sul benessere. La cantante ha annunciato una pausa dopo il suo tour del 2026, evidenziando il bisogno di rallentare i ritmi e mettere al primo posto la salute.

I familiari della cantante la starebbero invitando a rallentare i ritmi e a dedicarsi alla salute. Intanto lei annuncia una pausa dopo il tour del 2026. Vanityfair.it “La sua ansia aumenta. La stiamo incoraggiando a prendersi cura della sua salute fisica e mentale”: la famiglia di Ariana Grande è molto preoccupata - Un parente dell'attrice rivela problemi di salute mentale dopo il tour promozionale di Wicked e i commenti sul suo aspetto fisico ... ilfattoquotidiano.it

Ariana Grande, la famiglia preoccupata: «Non sta bene, sono successe cose che l’hanno turbata» - Ariana Grande sta vivendo un periodo particolarmente fortunato dal punto di vista professionale: le due trasposizioni cinematografiche del musical Wicked hanno infatti riscosso un ... msn.com

