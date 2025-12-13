Arezzo lancia la prima Comunità energetica rinnovabile solidale | Mattesini presidente

Arezzo inaugura la prima Comunità energetica rinnovabile solidale, denominata Ar, promossa dal Comune in collaborazione con partner strategici. Questa iniziativa mira a favorire l'autosufficienza energetica e la sostenibilità ambientale, coinvolgendo la comunità locale in un progetto innovativo volto a condividere energia pulita e ridurre l’impatto ambientale.

Il Comune di Arezzo insieme ad alcuni partner strategici presenta la prima comunità energetica rinnovabile solidale della città, si chiamerà Ar.Cer.s e sarà presieduta da Alessio Mattesini, ex presidente del consiglio comunale di Arezzo in quota Forza Italia che negli ultimi anni si è avvicinato. Arezzonotizie.it

