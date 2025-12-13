Arezzo lancia AR-CER-s | nasce la prima Comunità Energetica Rinnovabile Solidale della città

Arezzo inaugura AR-CER-s, la prima Comunità Energetica Rinnovabile Solidale della città. Un progetto che segna un importante passo verso la transizione energetica e l’inclusione sociale, promuovendo l’autoproduzione di energia pulita e la partecipazione attiva dei cittadini nel percorso verso un futuro sostenibile.

Arezzo compie un passo decisivo verso la transizione energetica e l’inclusione sociale con il lancio ufficiale di AR-CER-s, la prima Comunità Energetica Rinnovabile Solidale della città. Un progetto pionieristico che pone Arezzo tra le realtà più avanzate in Italia nel campo dell’energia condivisa, capace di unire sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e solidarietà sociale. La presentazione ufficiale alla città si terrà martedì 16 dicembre, dalle 11.30 alle 13.30, presso la Borsa Merci di Arezzo, con la partecipazione delle principali istituzioni e dei partner coinvolti. AR-CER-s si distingue a livello nazionale per alcune caratteristiche uniche, come lo sviluppo su otto cabine primarie e la costituzione in forma di associazione riconosciuta, assetto adottato da pochissime CER in Italia. Lortica.it

Gli incontri sulle CER, 15 Aprile CCIAA AR-SI. Due CER in provincia di Arezzo - Non è mai troppo tardi per capire e per costituire una nuova comunità energetica rinnovabile, sono pronti 20 milioni di euro di finanziamento per le nuove CER. lanazione.it

Arezzo: opreazione congiunta "Lancia d'argento" , smantellata una banda criminale dedita ai furti nel settore orafo - Nel corso del 2024, la provincia di Arezzo, con particolare riferimento ai Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana, è stata interessata da un significativo aumento dei furti commessi ai danni di ... poliziadistato.it

