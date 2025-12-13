Arezzo donna di 51 anni investita da un’auto

Un incidente si è verificato ad Arezzo, dove una donna di 51 anni è stata investita da un'auto in via Kennedy. L'episodio è avvenuto il 13 dicembre 2025, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La dinamica e le condizioni della donna sono ancora in fase di accertamento.

Arezzo, 13 dicembre 2025 – Una donna di 51 anni è stata investita da un'auto in via Kennedy ad Arezzo. I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 18: sul posto sono intervenuti un'auto infermierizzata e un'ambulanza della Misericordia. La donna è stata trasportata in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. Lanazione.it

