area sanremo 2025 chi sono i due artisti che vanno al festival

Due talenti emergenti sono stati scelti attraverso Area Sanremo per partecipare come Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. Questa selezione rappresenta un'importante opportunità per gli artisti di farsi conoscere nel panorama musicale italiano, consolidando il loro percorso artistico e aprendo le porte a una carriera di successo.

I due artisti che prenderanno parte alla categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 e selezionati da Area Sanremo. Dopo un’intensa settimana di audizioni, la commissione Rai ha decretato i dieci vincitori di Area Sanremo, concorso parallelo a quello televisivo e che offre la possibilità a due artisti di prendere parte alla categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. I vincitori dell’edizione 2025 sono Selmi, Tomasi, Albe, Enula, Soniko, Blind & El Ma & Soniko, Andrea Heros, Matsby, Matteo Alieno, Solø e Mazzariello. Molti ex partecipanti a talent e tre volti di Sanremo Giovani dello scorso anno si sono giocati i due posti disponibili per l’Ariston. Spettacolo.eu

