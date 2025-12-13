Ardoino non perde le speranze | ha incassato la reazione a caldo di Exor ma confida che… Cosa si aspetta nei prossimi nove giorni il retroscena

Ardoino, nonostante la reazione iniziale di Exor, mantiene la speranza di un cambio di opinione. Nei prossimi nove giorni, il dirigente si attende un possibile ripensamento da parte della proprietà, confidando in un esito positivo per il futuro della Juventus. Ecco il retroscena e le aspettative che circolano nelle ultime ore.

Ardoino incassa la freddezza iniziale di Exor ma confida ancora in un ripensamento della proprietà nei nove giorni che precedono la scadenza. La partita per il controllo della Juventus sembrava chiusa ancor prima di cominciare, schiacciata dal “gran rifiuto” di John Elkann dettato da ragioni affettive e storiche. Eppure, dall’altra parte della barricata, c’è chi non considera ancora scritta la parola fine. Paolo Ardoino, il visionario CEO di Tether, non ha intenzione di alzare bandiera bianca di fronte alle prime indiscrezioni negative. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il manager italiano ha registrato gli umori a caldo di Exor, consapevole che la prima reazione alla sua proposta d’acquisto è stata di chiusura totale. Juventusnews24.com

Ardoino, idee chiare: “Certo che comprerei la Juve! Ma ecco cosa serve” - A meno di due settimane dall’assemblea degli azionisti della Juventus, fissata per il 7 novembre, la situazione societaria del club bianconero si fa sempre più movimentata. tuttosport.com

#Tehter e #Ardoino, offerta pazzesca a #Elkann: “Un miliardo di euro per comprare la Juventus” https://tinyurl.com/2vz3ndn8 - facebook.com facebook