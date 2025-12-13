Architetti istituito il premio internazionale Gregotti a Menfi

Durante il convegno "Gregotti a Menfi", svoltosi ieri nella chiesa madre di Menfi, l’Ordine degli architetti e la fondazione Architetti nel Mediterraneo hanno annunciato l’istituzione del premio internazionale "Gregotti a Menfi".Il riconoscimento, di cadenza biennale, nasce con l’obiettivo di. Agrigentonotizie.it

Nuovo bando per gli architetti: il premio Barbara Cappochin - Al via la 12° edizione del premio dedicato a Barbara Cappochin, il concorso di architettura rivolto a opere paesaggistiche e urbane.

Il Bosco Verticale di Milano ha ora un gemello famoso a Utrecht, e lo Studio Boeri che l'ha progettato conquista il premio internazionale Mipim 2025 - Milano, 14 marzo 2025 – Il Bosco Verticale di Milano ha finalmente un suo illustre fratello gemello a mille chilometri di distanza, in Olanda.

Ieri, Oria ha celebrato il genio di Francesco Milizia con un convegno nazionale che ha unito studiosi, architetti e appassionati per onorare i 300 anni dalla sua nascita. Il 5 dicembre 2025, nella suggestiva cornice di Palazzo Martini a Oria, si è svolto il convegn