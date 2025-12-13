Arbitro picchiato a Cussignacco gli attimi che precedono l' aggressione

Durante la partita tra Calcetto Manzano e Clark Udine a Cussignacco, si sono vissuti momenti di intensa tensione che hanno preceduto un grave episodio di violenza. Gli attimi che hanno portato all'aggressione dell'arbitro Stefano Tomasetig sono stati caratterizzati da segnali di nervosismo e scontri sul campo, culminati in un gesto inaspettato e grave.

Gli attimi di tensione sul campo di Cussignacco, mentre si stava giocando la partita tra Calcetto Manzano e Clark Udine, che hanno preceduto l'aggressione all'arbitro dell'incontro, Stefano Tomasetig. Udinetoday.it Giocatore di calcio a cinque colpisce l'arbitro che l'aveva espulso - È un membro della Clark Udine, che stava perdendo contro il Manzano: prima avrebbe inveito nella sua direzione, poi gli avrebbe sferrato un pugno ... udinetoday.it

In campo con il 15enne arbitro tarantino picchiato in una gara di Under 16 Provinciali! AVANTI LECCE! - facebook.com facebook

Questa è la foto dei danni subiti da Nicola, un collega #arbitro di 15 anni picchiato durante una partita di calcio. L'Associazione Italiana Arbitri, con l'autorizzazione dei genitori, ha pubblicato queste drammatiche immagini per denunciare l'aggressione gravissi x.com

