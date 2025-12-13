Arbitro picchiato a Cussignacco gli attimi che precedono l' aggressione

Durante la partita tra Calcetto Manzano e Clark Udine a Cussignacco, si sono vissuti momenti di intensa tensione che hanno preceduto un grave episodio di violenza. Gli attimi che hanno portato all'aggressione dell'arbitro Stefano Tomasetig sono stati caratterizzati da segnali di nervosismo e scontri sul campo, culminati in un gesto inaspettato e grave.

Gli attimi di tensione sul campo di Cussignacco, mentre si stava giocando la partita tra Calcetto Manzano e Clark Udine, che hanno preceduto l'aggressione all'arbitro dell'incontro, Stefano Tomasetig. Udinetoday.it

arbitro picchiato cussignacco attimiGiocatore di calcio a cinque colpisce l'arbitro che l'aveva espulso - È un membro della Clark Udine, che stava perdendo contro il Manzano: prima avrebbe inveito nella sua direzione, poi gli avrebbe sferrato un pugno ... udinetoday.it

