Approvato il bilancio preventivo 2026 di Acer | previsto utile di 54mila euro
La Conferenza degli Enti della Provincia di Rimini ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2026 di Acer Rimini, con un utile previsto di 54mila euro. L’assemblea, presieduta dalla presidente Franca Foronchi, si è riunita nei giorni scorsi alla presenza del Consiglio di Amministrazione dell’azienda.
