Apple TV rinnova Down Cemetery Road | Emma Thompson e Ruth Wilson tornano nella stagione 2

Lo streamer conferma il nuovo ciclo di episodi per la serie televisiva con protagonista l'attrice premio Oscar e la star di The Affair. La serie tv thriller di Apple TV dal titolo Down Cemetery Road è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione, nella quale torneranno le due protagoniste della prima stagione, Emma Thompson e Ruth Wilson. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto da critica e pubblico sugli episodi della prima stagione, lo streamer ha deciso di confermare la produzione dello show ordinando un secondo ciclo di puntate in cui ci saranno le due star della serie. Down Cemetery Road confermata per la stagione 2 Zoë Boehm (Emma Thompson) e Sarah Trafford (Ruth Wilson) saranno alle prese con un nuovo mistero contorto. Movieplayer.it

