Appalti e nomine nella sanità siciliana | la Procura ricorre contro la decisione del gip

La Procura di Palermo ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame contro le decisioni del gip riguardanti le misure cautelari nell'inchiesta su appalti, nomine e concorsi nella sanità siciliana, che coinvolge anche l'ex presidente Salvatore Cuffaro. L'indagine approfondisce presunti illeciti e irregolarità nel settore sanitario regionale.

La Procura di Palermo ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame contro le decisioni del giudice per le indagini preliminari sulle misure cautelari richieste nell' indagine su appalti, nomine e concorsi nella sanità siciliana, inchiesta che coinvolge anche l'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro. Le misure decise dal gip e quelle respinte Il gip aveva accolto solo in parte infatti le. Feedpress.me Appalti e nomine nella sanità siciliana: la Procura ricorre contro la decisione del gip - La Procura di Palermo ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame contro le decisioni del giudice per le indagini preliminari sulle misure cautelari ... gazzettadelsud.it

Totò Cuffaro tra sanità, appalti e assunzioni: così si è ripreso la regione Sicilia - Il presidente della regione, Renato Schifani, ha chiesto e ottenuto un passo indietro agli assessori indicati dall’ex governatore, ma il sistema di potere di Cuffaro ha condizionato con nomine, assunz ... editorialedomani.it

Il presidente della regione, Renato Schifani, ha chiesto e ottenuto un passo indietro agli assessori indicati dall’ex governatore, ma il sistema di potere di Cuffaro ha condizionato con nomine, assunzioni, appalti telecomandati il governo della Sicilia - facebook.com facebook

© Feedpress.me - Appalti e nomine nella sanità siciliana: la Procura ricorre contro la decisione del gip